Meghan Markle a déjà trouvé un job à…Disney

Alors que Meghan Markle et son mari le prince Harry ont annoncé leur volonté de se mettre en retrait de la famille royale britannique, la duchesse de Sussex semble avoir déjà divers projets en cours. A commencer par un partenariat avec Disney !

La duchesse de 38 ans aurait donc accepté de prêter sa voix pour un projet de la firme aux oreilles de souris en échange d’une donation financière à la fondation Elephants Without Borders. Meghan Markle aurait d’ailleurs d’ores et déjà enregistré sa participation peu avant son séjour de six semaines au Canada ; où elle vient de retourner pour retrouver son fils Archie, suite à l’annonce choc de son retrait de la famille royale. Un projet jusque là tenu secret, signe que l’épouse du prince Harry veut continuer à faire ce qu’elle a envie, avec ou sans l’accord de la famille royale, à commencer par la reine Elizabeth II, ultime protectrice et un brin conservatrice des us et coutumes de la couronne britannique… Une reine que l’on dit furieuse de la décision de Meghan et Harry.

La fondation Elephants Without Borders est une organisation à bu non lucratif oeuvrant au Botswana qui agit pour la protection des éléphants, notamment contre le braconnage. En revanche, on ne sait pas si Meghan Markle a touché quelque chose personnellement sur la donation effectuée par Disney. Dans son message conjoint avec son mari, posté sur leur compte Instagram, elle indiquait qu’ils souhaitaient voler de leurs propres ailes, notamment d’un point de vue financier. « Nous avons l’intention de renoncer au rôle de membres ‘senior’ de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine », écrivaient-ils.

Meghan Markle pourrait aussi envisager de mettre un pied dans le monde de la mode et pourquoi pas avec une marque française…