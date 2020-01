Oprah Winfrey accusé d’avoir influencé le couple…

Oprah Winfrey dément avoir conseillé à Meghan et Harry de s’éloigner de la famille royale

D’après Page Six, la papesse de la télévision aux États-Unis a œuvré pour que les Sussex prennent leur indépendance. Une information que nie la principale intéressée.

Ce ne sont que des rumeurs. Dans les colonnes du magazine People, Oprah Winfrey l’assure : elle n’a pas conseillé au prince Harry et son épouse Meghan Markle de s’éloigner de la famille royale. « Meghan et Harry n’ont pas besoin de mon aide pour trouver ce qu’il y a de mieux pour eux », a-t-elle fait savoir. Avant de leur déclarer tout son soutien : « Je tiens à eux deux et je soutiens toutes les décisions qu’ils prennent pour leur famille. »

Une proche des Sussex

Depuis que les Sussex ont annoncé leur intention de s’émanciper, les spéculations vont bon train. Et d’après Page Six, Oprah Winfrey ne serait pas étrangère à cette prise d’indépendance inédite. Une source anonyme confiait, ce jeudi 9 janvier, que la papesse de la télévision aux États-Unis avait été « la première personne » à conseiller au couple princier de prendre le large. Elle leur aurait même suggéré de créer leur propre image de marque, à l’instar du couple Beckham ou de Beyoncé et Jay-Z. Ce que nie formellement la principale intéressée.

Oprah Winfrey compte parmi les proches du duc et de la duchesse de Sussex. En mai 2018, l’animatrice-star avait fait le déplacement jusqu’à Windsor pour assister au mariage princier. Elle travaille actuellement avec le prince Harry au développement d’une série documentaire sur la santé mentale.