Méouane inaugure son centre de lecture et d’animation culturelle

Ce Samedi 24 avril 2021, le Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Abdoulaye Diop a été dans la commune de Méouane, située dans la région de Thiès, dans le département de Tivaoune accompagné de son Directeur de Cabinet, M. Demba Faye, des Directeurs et chefs de services du département, dont M. Lo de la Direction du Livre et de la Lecture.

Monsieur Abdoulaye a procédé l’inauguration du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Méouane, du parrain feu Abdoul Aziz Mbaye ancien Ministre de la culture puis Directeur de Cabinet du Président de la République du Sénégal, son excellence Macky SALL .

Nous avons aussi noté la présence de Monsieur Bara Ndiaye Maire de la commune de Méouane et une forte mobilisation de la population.