Mépris envers la presse nationale : Un citoyen défend Macky Sall

NON MESSIEURS LES JOURNALISTES, LE PRÉSIDENT MACKY NE MÉPRISE PAS LA PRESSE LOCALE.

Je ne suis un militant d’aucun parti politique, ni sympathisant zèle; mais un Citoyen tout court, Observateur averti de la scène politique.

Selon moi, le fait pour le Président Macky Sall, d’aller s’ouvrir aux médias étrangers n’est pas un mépris de la presse locale, mais un désir de traduire sa vision du monde telle quelle, afin que

l’opposition, les intellectuels de tous bords et la société civile en fassent, au-delà des contradictions, un débat sincère et porteur. Mais ayons l’honnêteté de reconnaitre que ce qu’on nous sert dans notre presse locale est vide en proposition susceptible d’approfondir la démocratie.

Et, ce n’est qu’en surfant sur l’actualité mondiale via les nombreuses sources qui s’offrent à nous, qu’on se rend compte que notre presse a encore du chemin à faire, beaucoup même afin tout simplement de nous permettre de nous imprégner davantage des véritables enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’heure.

Enracinée dans une ligne éditoriale dépourvue de débats porteurs pouvant renseigner sur les complexes mutations qui s’opèrent dans ce monde, notre presse ne cherche pas à rehausser notre connaissance des mécanismes qui régissent ce monde car encouragée par la naïveté des populations sénégalaises, leurs attachements aux futilités. Au regard des commentaires creux notés sur les réseaux sociaux et les insipides programmes que l’on nous sert dans les médias, j’ai l’impression qu’ici on pense, à tort, qu’il suffit d’un changement de personne à la tête de l’Exécutif pour que l’air que nous respirons se transforme en lingot d’or et que Dakar devienne par un effet magique comme Dubaï.

Aucune forme d’analyse pertinente, équilibrée, de recherches constructives ou éducatives dans la presse où la médiocrité et la vulgarité émergent plus que la pertinence. Des journalistes, chroniqueurs formés on ne sait où et comment et même des des tradipraticiens reconvertis curieusement en analystes politiques.

Aucun sujet ou débat instructif sinon du copier-coller, des débats politiques non appuyées par des études objectives, sérieuses ou des statistiques fiables, mais des raisonnements partisans déroutants, des manipulations, des Fake news que les populations avalent sans réfléchir. Un seul sujet domine dans les articles de presse et propos des politiciens, le 3eme mandat alors que les électeurs ont la possibilité de récidiver la jurisprudence Me Abdoulaye WADE de 2011.

Cependant Macky qui est ciblé par toutes ces attaques, élu en 2012 et réélu démocratiquement en 2019 déroule sa vision inspirée du PSE avec un bilan exceptionnel saluée même par ses plus grands pourfendeurs et l’ensemble de nos partenaires au développement. Cette vision qu’il a eu en maintes occasions d’exposer sereinement devant les plus grands décideurs de ce monde n’a jamais fait l’objet de rejet ni critique objective, mais d’une admiration non dissimulée. Donc en fin stratège politique, malgré le vacarme assourdissant lié aux présidentielles de 2024, Maky avance très serein; il continue à tisser sa toile, élargie et fidélise ses réseaux tout en continuant son charme diplomatique avec un incroyable succès mondial,

confirmant un leadership incontesté qui peut le mener très loin en dehors du Sénégal pour servir le monde au regard du nouvel ordre mondial qui se dessine. Bilahi, demain in sha Allah il fera jour et en 2024 lorsqu’il abattra son atout majeur bon nombre de leaders politiques de l’opposition prendront leur retraite politique définitivement.

Mame Seyni

Gestionnaire comptable à la retraite