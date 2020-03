Messi devient néfaste pour le Barça

En revenant sur le Clasico perdu par le Barça à Madrid (2-0), Omar Da Fonseca, pourtant grand fan de Lionel Messi, en est venu à fortement critiquer le génie argentin. «La Messi-dépendance inquiétante ?» C’était le sujet de l’émission Omar c’est foot sur beIN Sports, lundi soir. Le consultant argentin complètement déjanté a évidemment évoqué le Clasico de dimanche dernier. Le Real Madrid a pris le dessus sur le FC Barcelone (2-0) et a repris la tête du classement aux dépens des Blaugranas. Le talk show s’est d’abord attardé sur une action particulièrement symbolique, lorsqu’Antoine Griezmann a refusé de prendre sa chance de 20 mètres pour décaler Lionel Messi, à la 30e minute de la rencontre. « Il n’est pas en train de mettre son talent dans un tiroir, mais dans un fond de caisse !», a lancé Da Fonseca, en expliquant que la retenue du champion du monde 2018 était « inquiétante ».

Omar Da Fonseca a ensuite attaqué un Lionel Messi qu’il aime tant. «Je peux me le permettre, je me sens tout à fait crédible de dire que Messi, il devient néfaste», a affirmé l’ancien attaquant, provoquant l’étonnement des autres intervenants en plateau. « Même s’il est mal entouré, cet entourage ne le valorise pas, au contraire, on a l’impression que tous les joueurs le supplient. C’est incroyable. Semedo, deux, trois fois, il peut y aller sur le côté droit, mais il lui remet derrière », a-t-il ajouté, avant de rappeler que «La Pulga» «sera et restera le meilleur joueur de l’histoire». Dans la foulée, Benjamin Da Silva, le commentateur des matches de Liga avec Omar Da Fonseca, a rappelé, à juste titre, que Lionel Messi n’avait pas inhibé Neymar, Luis Suarez, Xavi Hernandez ou Andrés Iniesta…