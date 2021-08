Météo : pluies et orages sur une partie du pays

Des pluies et orages intéresseront les régions Sud du pays avec une possibilité d’extension au Sud-est, Kidira et environs, notamment, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Au cours des prochaines 24 heures, des pluies et orages intéresseront les régions Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) avec une possibilité d’extension vers Kidira et environs’’, rapporte la structure dans un bulletin de prévision à courte échéance.

Le document rendu public souligne qu’ailleurs, un temps ensoleillé à passagèrement nuageux prédominera.

La sensation de chaleur se maintiendra sur la quasi-totalité du pays, principalement sur les régions Nord-Est et centre où les températures maximales varieront entre 36 et 40° C, fait savoir…Lire l’article en cliquant ici