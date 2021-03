Migrations…HSF pour des réformes du droit d’asile

Gouvernance des flux migratoires : HSF pour des réformes du droit d’asile (Tamsir Ousmane Ba)

L’arrestation, la mise sous mandat de dépôt et enfin son élargissement en libération provisoire depuis le 3 février dernier de monsieur Boubacar Sèye président de HSF a suscité beaucoup de curiosité, les appels, des mails ont été reçus de partout pour une adhésion massive.

Et c’est pourquoi nous avons estimé nécessaire de résumer en quelques mots les objectifs statutaires et fondamentaux de HSF.

Née à Madrid en 2006, HSF est une organisation de défense, d’orientation et d’intégration de migrants sans distinction de race, de nationalité, ou de croyances religieuses et philosophiques. Elle s’active depuis plus d’une décennie sur une nouvelle stratégie dans la gestion du triptype Immigration, Paix et Sécurité (IPS). Cette nouvelle démarche prend en compte les évolutions récentes de l’environnement, le contexte géopolitique actuel et les dangers multiformes qui menacent les états, les nations et les peuples.

Horizon sans frontières, lien de concorde entre les peuples en vue d’un développement durable se fixe pour objectifs de :

– Promouvoir l’immigration, la paix et la sécurité dans le monde ;

– Promouvoir le lien entre la migration et le développement économique, social et culturel, ainsi que le droit à la liberté de mouvement ;

– Promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration ;

– Aider la communauté internationale à assurer la gestion humaine et légale des migrations ; – Promouvoir la santé des migrants et l’approche d’une perspective sexospécifique dans les programmes et politiques migratoires ;

– Promouvoir la diversité culturelle et l’intégration structurelle des migrants dans les pays d’accueil pour bannir toute forme de racisme ;

– Renforcer les droits du travail des migrants

Depuis le début de ce nouveau millénaire, on assiste à une mondialisation des flux migratoires avec un volume de plus de 230 millions à travers le monde. Toutes les régions du monde sont, soit concernées par le départ, le transit ou l’accueil de ces personnes de plus en plus mobiles et aux profils diversifiés (femmes, enfants, chercheurs, ouvriers qualifiés…).

Au chapitre des migrations irrégulières, l’Europe s’active depuis le début de la crise Syrienne à trouver un accord sur des stratégies cohérentes de lutte contre ce fléau. Elle tente de mettre en vain un système de filtrage des migrants hors de ses frontières.

Il s’y ajoute la déferlante libyenne vers les côtes de l’Italie, longtemps maitrisée mais qui aujourd’hui constitue un véritable casse-tête. Situation dramatique si l’on sait que plus de 15.326 personnes ont perdu la vie entre 2014 et 2017 en traversant la méditerranée.

Du premier janvier au 15 novembre 2000 plus de 16.000 personnes sont entrées illégalement aux iles Canaries.

Le continent Européen s’érige malheureusement en forteresse avec ses barricades juridiques, physiques et politiques. Ses frontières sont devenues des lieux de souffrances, de tortures voire de cimetières pour cette jeunesse Africaine en quête d’un avenir plus digne. Et c’est pour cette raison que HSF, pour lutte contre ce fléau et réduire les risques à des proportions tolérables à lancer son projet AISEC (Alliance Internationale pour la Sensibilisation Contre l’Émigration Clandestine).

Aussi HSF a mis sur pied le Prix International Immigration Paix Sécurité Cheikh Mourtada Khadimoul Rassoul (IPS Cheikh Mourtada Khadimoul Rassoul) pour récompenser les états, les institutions, les organisations et les personnes qui se sont distinguées pour la défense et l’intégration des migrants. L’immigration est aujourd’hui à l’épicentre des questions géopolitiques mondiales, sa gestion constitue l’un des plus grands défis auxquels les états sont confrontés en ce nouveau millénaire et fort de ce constat dans ce contexte mondial de mobilité croissante des populations. HSF est convaincue que la paix et la sécurité résultent d’une meilleure gestion des flux migratoires et c’est pour cette raison que HSF invite tout le monde à s’unir autour de ce projet pour atteindre ensemble nos objectifs communs.

La problématique (immigration paix et sécurité (IPS)) mise en perceptive par Horizon Sans Frontières, met en évidence à la fois la collusion, groupe de pression-décideur politique et l’amalgame sagement entretenu entre le radicalisme islamique et l’insécurité. Le danger est là, des interrogations subsistent à côté d’un fort courant d’espoir pour une solution globale dans une dynamique de résolution spécifique des tensions générées par une gestion scandaleuse du triptyque (Immigration Paix Sécurité (IPS)).

Le challenge est mondial, il s’agit à la fois de redéfinir les nouvelles normes des migrations internationales en vue d’une paix durable, et de lutter contre l’économie souterraine qui charrie le terrorisme, le trafic des êtres humains, la drogue, la circulation des armes, la violence faite aux enfants et aux femmes.

Il faudra redonner à la Convention de Genève tout son poids en matière de droit d’asile, aller vers des reformes du droit d’asile. Le principe de non refoulement doit être appliqué pour éviter les humiliations et par respect à la dignité humaine.

L’immigration est un facteur d’équilibre socio-économique, il faut lutter contre le paradoxe libéral, tout ce qui est bon économiquement est jugé risqué politiquement. La mobilité fait l’objet de restriction au nom de la sécurité.

HSF est convaincue que la paix et la sécurité résultent d’une meilleure gestion des flux migratoires et c’est pour cette raison que HSF invite tout le monde à s’unir autour de ce projet pour atteindre ensemble nos objectifs communs.