Mimi à Marieme Faye Sall : « Il faut parler avec le président »

Mimi Touré a pris la parole lors du point de presse du mouvement F24 pour s’adresser directement au président Macky Sall.

« Quand on était avec vous on n’avait jamais imaginé que ça allait se terminer ainsi. À la place de la nation, vous avez combattu le 3e mandat et ce jour-là Mamadou Diop y a été tué. L’heure est très grave et je vous demande de ne pas suivre cette voie sans issue. Le Sénégal fait la une de toute la presse internationale alors qu’on nous appelle l’exception africaine. On arrête des journalistes et ce n’est pas normal. On tue des jeunes. 16 morts c’est beaucoup et nous vous demandons de vous ressaisir », a-t-elle dit.

Avant de poursuivre : « Il n’y a pas de terroristes mais une jeunesse consciente qui est contre votre posture. Ce procès de Sonko on doit prononcer un non-lieu. Vous avez les moyens pour demander aux juges de prononcer un non-lieu. Vous devez également dire non au 3e mandat. Voilà ce que vous devez faire pour que la situation revienne à la normale. Il faut sauver le peu qui reste à sauver. Je lance un appel à Mme la première Dame, Marième Faye Sall. Vous êtes une mère. Il faut parler avec le président de la République. Cependant, nous n’allons pas se taire face aux 16 morts. Il faut que justice se fasse ».