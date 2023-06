Manifs à Kaolack : Des talibés parmi les personnes arrêtées

Plusieurs talibés ont été arrêtés lors des manifestations à Kaolack, ville située dans le centre du Sénégal. L’information émane du président de la Fédération des maîtres coraniques/ Section Kaolack, Mouhamadou Lamine Fall. Après avoir interpellé les autorités étatiques, il a déclaré sur Dakaractu, ignorer pour l’instant le nombre d’enfants talibés arrêtés par les FDS.

A rappeler que la police nationale a annoncé 16 morts et plus de 500 arrestations dont des étrangers et des mineurs dans les violentes manifestations qui ont éclaté depuis jeudi. L’Etat du Sénégal a décidé en toute responsabilité de suspendre certaines applications et même internent mobile pour lutter contre les appels à la violence. Depuis hier lundi, le calme est revenu. La vie reprend son court petit à petit.