« Mimi Touré n’est rien sans Macky…elle mijote son retour » selon…

Selon un membre de son entourage qui s’est confié au Journal L’observateur, Aminata Touré, affectueusement appelée « Mimi Touré, mijote quelque chose…et consacre une partie de ses journées à écrire et à mettre ses idées sur papier et s’interroge aussi sur le chômage des jeunes, en passant par un recensement, via les conseils de quartier ».

Un collaborateur de Mimi qui fait une sortie rien que pour dire ce que tout le monde sait. Tout le Sénégal sait que Mimi Touré qui est partie du Conseil Economique, Social et Environnemental avec une colère noire, sans même un remerciement pour son bienfaiteur depuis 2012, mijote sûrement quelque chose. C’est de la lapalissade que de dire que Mimi prépare quelque chose. Tous ceux qui connaissent Mimi Touré savent qu’elle est « sanguine » et réagit proportionnellement aux attaques ou aux affronts.

Mimi Touré s’est sentie blessée et trahie par Macky Sall. Pour ses proches, Mimi Touré a été de toutes les batailles de Macky Sall et lorsqu’il a gagné la dernière présidentielle, il s’est débarrassé d’elle comme il l’a fait pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye qui ont été aussi chassés comme des malpropres. Pour l’entourage de l’ancienne première ministre, « c’est intolérable et inacceptable pour une femme de son rang qui a tout sacrifié pour Macky surtout un job aux Nations Unies ». Et pour toutes ces raisons, Mimi fera quelque chose mais quoi ?

Selon certains proches de Macky, « Mimi Touré ne fera rien car tout ce qu’elle fera, c’est pour retourner auprès de Macky, le seul qui a pu faire d’elle une femme d’état ». Une réponse qui ne plairait pas à Mimi Touré et à son entourage. Mais ce proche de Macky, conseiller à la présidence, apporte des précisions sur le militantisme tant revendiqué par Mimi Touré. Selon lui, il y a plusieurs zones d’ombres sur le militantisme de Mimi Touré dans l’Alliance pour la république (APR) et surtout auprès de Macky Sall. Voici sa version des faits :

« Quand Macky partait du PDS en 2007, Mimi Touré était absente contrairement à Mahammed Dionne qui était auprès de Macky ; ensuite Mimi Touré était absente en 2008 quand Macky créait son parti. Mimi est arrivée vers 2009 pour occuper le poste de directrice de cabinet de Macky. C’est Macky qui a fait d’elle ministre puis Premier ministre. Il ne l’a pas fait pour toutes ces personnes qui étaient près de lui et qui ont donné leur argent et leur temps à Macky. Aucune femme de l’APR n’a eu ce que Mimi a eu et pourtant elle a été battue en 2014 lors des locales… » déclare le conseiller à la présidence avant de conclure :

« Tout ce que veut Mimi, c’est retourner auprès de Macky car elle sait qu’elle n’aura aucun mandat électif surtout pour une personne comme elle qui n’a pas de base politique. Et il faut le dire, sans Macky, Mimi Touré n’est rien politiquement. Elle a été façonnée politiquement par Macky Sall après avoir déserté le champ politique pendant plus de vingt ans. Et si j’avais un conseil à lui donner, c’est d’arrêter son chantage politique affectif à travers des collaborateurs…»

Propos recueillis par la rédaction de xibaaru