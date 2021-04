Fédé de foot : Matar Ba choisit…Augustin Senghor

Le Ministre des Sports, Matar Ba s’est exprimé sur l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football et sur la probable quatrième candidature du président sortant, Me Augustin Senghor.

« On a besoin de stabilité en 2021 pour remporter la CAN mais pas une division. On ne laissera pas faire ce qui va gâcher l’intérêt général », a-t-il dit, lundi soir, à Walf TV.

« Les textes de la Fédération lui permettent de se représenter mais… »

S’agissant de la probable quatrième candidature controversée de Me Senghor, le Ministre Matar Ba a fait savoir que « les textes de la Fédération lui permettent de se représenter » mais son « rôle est de sauvegarder la stabilité et l’unité du football. » Sur ce, il « veille pour que la stabilité ne soit pas perturbée ». Selon lui, « un sportif doit prendre ses responsabilités mais son département verra à ce que les lignes rouges ne soient pas franchies. »