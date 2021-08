Mimi Touré se rapproche du Palais…Le prochain coup de Macky

Que se passe-t-il entre le Palais, Mimi et l’opposition ?

Macky Sall est le roi du sensationnalisme politique. Il aime les émotions fortes dans ses coups politiques qui ne passent surtout pas inaperçus. Son tour du Sénégal avant son élection, sa victoire sur Wade en 2012, l’emprisonnement et l’exil de Karim Wade, l’élimination politique de Khalifa Sall, et les retrouvailles avec Wade à Massalikoul Jinaan, relèvent tous de la surprise. Et les entretiens téléphoniques avec Idrissa Seck qui ont débouché sur la nomination de ce dernier au CESE…

Lorsque Macky nommait Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique Social et Environnemental (CESE), tout le monde était surpris. Même Seydou Gueye qui lisait le décret nommant Idy avait du mal à prononcer son nom, tellement qu’il n’était pas sûr de lire le « bon nom ». Et pourtant c’était vrai ! c’est ça le « Macky-avélisme ». Il donne un coup et surprend en même temps son monde politique par les effets boomerang…

Il se débarrasse de ses ministres clés du gouvernement. Et au moment où il fait sensation avec cette mesure, il augmente la pression en annonçant dans la foulée l’arrivée d’Idy et le départ de Mimi Touré…Les journalistes, les politiques, le monde financier, tous étaient surpris. Même les limogés eux-mêmes était sous le coup de la surprise. Ils n’imaginaient pas faire partie du grand nettoyage. Dionne, Aly Ngouille, Amadou Ba, Makhtar Cissé, Oumar Youm et Mimi Touré…

Le cynisme politique de Macky

Macky Sall joue avec ses partisans comme on gonfle un ballon et on l’éclate quand on le veut. Et pour augmenter la douleur de ses partisans écœurés, il avance avec un ‘je m’enfoutisme déconcertant’ : « Quand je nomme un ministre, je ne lui demande pas son avis. Et quand je le remplace, je ne suis pas tenu, non plus, de le lui demander »…Incroyable ! C’est Macky qui dispose du corps d’un individu, de sa disponibilité et de sa mobilité.

Et aujourd’hui, selon des sources, Macky Sall s’apprête encore à opérer un coup politique qui sera encore plus sensationnel que l’arrivée de Idrissa Seck dans l’entourage présidentiel. Nos radars annoncent le retour de Mimi Touré dans le giron présidentiel. Mais ce n’est pas tout. Deux grands opposants sont annoncés en même temps que Mimi Touré…et c’est ça le prochain coup politique de Macky Sall. Il va créer un séisme politique avec Mimi Touré et ses deux futur ex opposants…Jamais vu au Sénégal.

Avec ce prochain coup politique, Macky met fin à l’histoire de l’opposition au Sénégal. Il va cette fois, « réduire l’opposition à sa plus simple expression »…Et ce sera l’expression la plus infime à laquelle une entité peut être réduite. L’opposition se retrouvera pour la première fois avec trois fois moins de partis qu’une mouvance présidentielle. C’est dire que le prochain coup politique de Macky va lui ouvrir un grand boulevard vers les législatives de 2022 et a présidentielle de 2024.

Macky Sall fera revenir Mimi Touré qui a déjà pris langue avec le Palais. Et les deux grands ténors de l’opposition qui rejoindront Macky Sall ont été démarchés depuis que la polémique sur le troisième mandat de Macky Sall s’est installée. Et Macky Sall va sortir de sa boîte magique, le ralliement à sa cause d’une grande partie de l’opposition significative pour clouer le bec aux opposants de salon et pour affaiblir les radicaux.

La Rédaction de xibaaru