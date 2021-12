Ministère de la fonction publique : Le budget de Mariama Sarr connu

Le projet de budget 2022 du Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service publique est arrêté à la somme de 5. 814. 606. 282 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Le projet de budget est réparti par programme.

Le premier programme concerne la Fonction publique, pour l’exercice 2022, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 2. 081.50. 318 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Le Programme 2 est intitulé Renouveau du Service public, les crédits alloués à ce programme sont estimés à un montant de 1.431.570. 281 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Ensuite vient le Programme 3 Pilotage, avec la Coordination et Gestion administrative, les crédits de ce programme sont évalués à 1. 701. 105. 683 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

S’agissant du programme Fonction publique, Mariama Sarr a rappelé que le bilan dudit programme est centré sur les priorités qui sont le renforcement du système d’administration et de gestion des personnels, I ‘amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers et la maitrise des effectifs de la Fonction publique, à travers la mise en place d’un système d’information RH (Ressources Humaines) fiable.

Les résultats enregistrés dans ce cadre portent, notamment, sur l’élaboration de 18.342 actes, intéressant 33. 351 agents, majoritairement issus de l‘enseignement, depuis le début de l’année 2021 et la prépondérance, en 2021, des actes sur support électronique (16. 092 actes pour 28. 798 agents) par rapport aux actes sur Support papier (. 250 actes pour 4. 553 agents concernés), soit un rapport de 7 sur 1.

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau a décliné l’ambition de son département, qui consiste à passer d’une gestion classique du personnel à une gestion moderne, tendant à faire de la fonction ressources humaines levier de performance de l’action publique.

Mariama Sarr a également annoncé le démarrage du Projet d’Urgence pour la Construction et I ‘Equipement (PUCE) des services centraux et déconcentrés, avec la réalisation de deux services régionaux (Ziguinchor et Thiès), au titre de l’année 2022, le démarrage de la numérisation du fonds documentaire du Fichier central, estimé à 80. 000 dossiers, l’enrôlement systématique des nouvelles recrues de la Fonction publique, l’élaboration d’une politique d’accueil et d’orientation dans le service public.

