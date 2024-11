Ministère de la santé : Ansoumana Dione critique le Dr Ibrahima Sy

Ansoumana DIONE : « l’histoire retiendra que le Docteur Ibrahima SY restera le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale le plus médiocre au Sénégal. »

Dans un pays normal, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY ne serait jamais maintenu à la tête d’un tel Département aussi stratégique qui soutend le développement d’une nation. Voici un homme qui s’est révélé au grand public, à travers une vidéo, avec de graves propos extrêmement dangereux pour l’unité et la stabilité de notre pays. Jusqu’à présent, ce ministre ignore même ses propres prérogatives et ne maîtrise notamment aucun dossier dans ce secteur si vital. Il est comme un étranger chez lui. Je défis quiconque pour un débat dans ce sens.

Les sénégalais sont vraiment malchanceux. Le secteur de la Santé et de l’Action Sociale devrait être dirigé par une personnalité sensible au bien-être des populations, sans aucune distinction. Depuis son arrivée dans ce Ministère, même le personnel est totalement démotivé. Il suffit juste d’interroger les travailleurs dans n’importe quelle structure de santé et de l’action sociale pour se rendre compte de l’évidence. En tout cas, si les nouvelles autorités étatiques laisseent cet homme de cette incompétence notoire, elles risquent d’en subir les conséquences et je reste si formel.

Le Ministre Ibrahima SY, lui-même, sait pertinemment que les nouvelles autorités se sont lourdement trompées sur sa nomination à la tête de ce Département. Pour rectifier le tir, il a été investi pour ces élections législatives du 17 novembre 2024 à Podor où il lui sera difficile de gagner cette bataille. Notre pays regorge de compétences aptes à gérer ce secteur, à l’image de ce très grand syndicaliste, Monsieur Mballo DIA THIAM qui maîtrise parfaitement ce Département. Si réellement ce régime souhaite travailler pour l’intérêt des citoyens, qu’il essaie cette proposition.

Le 07 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)