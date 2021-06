Diaspora Tampi, Fatick Tampi, Fouta Tampi…Par Mamadou Lamine Diallo (MLD)

Macky Sall est en campagne électorale cachée dans des tournées soi-disant économiques. Depuis quand Macky Sall fait de l’économie! L’économie, c’est d’abord des enquêtes. Au contraire, il passe son temps dans des avions luxueux à faire de la coopération internationale. Ces tournées économiques sont l’occasion de petits business des prédateurs de l’APR.

En effet, les jeunes au chômage se voient proposer des virées dans les régions, logés, nourris et en plus cinq mille francs par jour. Qui est fou ? Voilà les soi-disant foules qui accompagneraient Macky Sall pour lui booster le moral. Les ministres, les DG et les directeurs nommés dans les quotas clientélistes des départements se frottent les mains. Histoire de puiser quinze millions chacun dans les caisses de l’Etat pour la tournée du Président de l’APR. Le calcul est vite fait, la virée du dictateur de l’APR coûte au bas mot cinq cent millions au peuple. Alors que les étudiants et les jeunes ont faim.

Détournements, corruption et gaspillages vont ensemble. C’est l’argent facile et la bamboula dans les cercles fermés de la République, des agendas gays notamment. Pendant ce temps, le chômage augmente ainsi que la détresse des familles. Macky Sall et BBY comptent sur les achats de conscience et la répression des patriotes démocrates pour se maintenir au pouvoir. Sénégal Tampi! Vive l’alternative patriotique et démocratique, Tekki Fii.

Mamadou Lamine Diallo