Modification du code électoral…Déthié Fall se défoule sur Antoine Diome et le régime

Les députés ont voté, lundi soir, le projet de Loi L18/2021 portant modification du Code électoral. Après l’adoption du projet de loi portant modification du code électoral, le leader du Parti républicain pour le progrès « Disso ak Askan wi », Déthié Fall s’est fendu d’un post pour dénoncer la manière dont le pays fonctionne.

« J’ai pris la parole, aujourd’hui, au perchoir de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, pour honorer mon engagement me liant à vous en tant que représentant du peuple. Ayant pour objet le vote du projet de loi portant modification du code électoral, il a été désolant de constater que notre démocratie, dans ses entrailles les plus fondamentales, est en train de subir les balbutiements peu soucieux de l’élégance républicaine. Nous resterons, comme toujours, engagés et déterminés dans la défense et la préservation de nos acquis démocratiques. Déthié Fall a pris la parole hier à l’Assemblée Nationale, pour honorer son engagement le liant aux Sénégalais, en tant que représentant du peuple. Selon lui, il a été désolant de constater que notre démocratie, dans ses entrailles les plus fondamentales, est en train de subir les balbutiements peu soucieux de l’élégance républicaine », a écrit Déthié Fall sur sa page Facebook.

Lors de sa prise de parole à l’Assemblée il n’a pas raté le ministre de l’Intérieur. Selon lui, Antoine Félix Diome, a « fini de montrer toute (son) incompétence » en ce qui concerne l’élaboration du fichier électoral, le parrainage et l’examen du projet de loi modifiant le code électoral.