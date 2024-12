Modou Lo : « Siteu n’a fait que fuir tout au long du combat »

Vainqueur par avertissement, le roi des arènes n’a pas trop aimé le déroulé de son face à face avec Siteu. Ce dimanche en marge du face à face d’après-combat, Modou Lo a fait savoir au lutteur de Diamagueune qu’il ferait mieux de changer de fusil d’épaule s’il comptait un jour devenir roi des arènes.

«Il n’a fait que fuir tout au long du combat. Il parle de stratégie mais il ne faut pas que les gens l’encouragent dans ce sens. Quand on est le challenger, on doit assumer son statut et tout donner pour gagner. C’est moi le roi des arènes et pourtant c’est moi qui attaquait tout le temps. C’est ce que j’avais fait lors de mon combat contre Bombardier car j’étais le challenger. Un remake ? Je ne lutterai plus avec lui à moins que ce soit dans une cage. Au moins là-bas il ne prendra pas la fuite (rires)», a déclaré Modou Lo sur Wiwsport.