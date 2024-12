Siteu : «Je considère que je suis le Roi des Arènes car j’ai battu Modou Lo»

C’est un homme satisfait de sa prestation qu’on a retrouvé ce dimanche pour le dernier face à face. Deux semaines après son duel contre Modou Lo qui s’est soldé par une défaite par avertissement, Siteu (Lansar) considère être le vainqueur et donc le nouveau roi des arènes. Il a ainsi refusé de remettre symboliquement la couronne royale au roc des parcelles assainies.

« Je ne lui remettrai pas la couronne car j’ai gagné et les sénégalais le savent (…) J’ai appliqué une stratégie car je connais l’adversaire que j’affrontais. On a tous vu comment il a réussi à battre ses deux derniers adversaires. Donc je ne pouvais pas venir et lutter n’importe comment. C’était une stratégie défensive mais c’était la bonne stratégie à adopter (…) Modou Lô est tombé et il le sait. Les gens me félicitent partout où je passe, je considère que je suis le Roi des Arènes. Pour le moment j’ai suspendu ma caravane en attendant la décision définitive du CNG », a déclaré Siteu sur Wiwsport.