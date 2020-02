C’est l’activiste Mody Niang, souteneur politique de Ousmane Sonko de Pastef et oncle de pape Alé Niang qui est l’invité de Aïssatou Diop Fall Niang sur le plateau de Face2Face de la TFM….ce chroniqueur connu de la presse accuse le président d’avoir fait du tort à Nafi Ngom Kéita qui a été jetée comme une malpropre du palais :

« Nafi Ngom Keita est une femme honnête et intégre qui ne mérite pas d’être jetée en pâture. Elle est sortie major de sa promotion. Les gens savent que Nafi Ngom Kéita ne peut pas parler cause pour laquelle elle est attaquée de tous bords. Le Sénégal a fait du tort à Nafi Ngom. Quand elle a fini sa mission à l’Office national de Lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC), elle devait normalement retourner à la présidence au niveau de l’IGE (Inspection générale d’Etat). Mais le président a refusé qu’elle entre à la présidence de la République. Elle avait voulu faire de la résistance mais elle a suivi les conseils de ses proches de ne pas engager le bras de fer. Cette femme est vérificatrice générale et a été à la tête des vérificateurs africains. Mais on lui a fait du tort. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn