Morts dans les manifs : Macky dédouane les forces de l’ordre

Clôturant la cérémonie d’ouverture du dialogue, hier, le président de la république est revenu sur la tension notée dans le pays ces derniers jours. Une occasion pour Macky Sall de prendre la défense des forces de défense et de sécurité.

« Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé. Il tiré sur un manifestant. C’est un civil. Ce n’est pas un policier ni un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce ne sont pas nos forces de Défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaine en Afrique, connu et reconnu par les Nations Unies », clame le président.

Il révèle que des enquêtes seront faites pour mieux élucider cette affaire. « Quel est l’intérêt de nos forces de l’ordre de tirer sur un civil? Ils n’ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêter avec des armes et qui tirent pour après qu’on dit que le Sénégal est en chaos, etc pour penser qu’on peut sur cette base amener l’État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens« , regrette le chef de l’Etat.