Motion de censure : Pape Thiam tire sur les députés de l’opposition

La motion de censure, déposée par la coalition « Yewwi », est une vaine tentative de briser l’élan prometteur décliné par le Premier Ministre Amadou BA dans sa déclaration de politique générale à la tribune de l’assemblée nationale. Ainsi, l’honorable député Birame Souleye DIOP, chef de file du gang dénommé « Yewwi » et ses acolytes (Barthelemy DIAZ, Abass FALL et Guy Marius SAGNA) qui se sont auto-désignés nervis, ont essuyé un échec humiliant qui sera tristement gravé dans les annales de l’histoire de ce parlement.

Cette initiative impertinente n’est que la suite d’une série de forfaitures bien planifiée et sauvagement exécutée depuis le jour de l’installation officielle de cette XIVème législature par des actes dignes d’une scène de brigandage (micro arraché, tables et chaises cassées, agressions physiques et verbales, tentative de vol d’urne…).De plus, cette agression abjecte contre l’honorable députée Amy NDIAYE perpétrées par ses collègues Massata SAMB et Mamadou NDIAYE est un acte de barbarie inégalable. Cette basse besogne est une balafre au visage de cette illustre institution qui devrait rester le temple par excellence du débat démocratique et non un ring de MMA (sport de combats complet, associant pugilat et lutte au corps à corps).

Fort de constat, l’opinion publique en générale et les électeurs en particulier doivent retenir que ces députés de type nouveau qui ont posé des actes ignominieux, ont volontairement trahi l’engagement électoral tenu devant le peuple en cédant aux caprices de leur « messie », niché à la cité « keur guorgui ».

En revanche, il est important de saluer la posture républicaine du Premier Ministre Amadou BA qui a rappelé à ces parlementaires, initiateurs de cette motion de censure, leur devoir envers le peuple qui consiste à le libérer de leur cynique stratégie basée sur la désinformation, la manipulation et l’arrogance. Il a également invité, la coalition « Yewwi Askan Wi », à épargner le peuple de son discours haineux et xénophobe à l’endroit de ces pays amis et partenaires stratégiques du Sénégal. Par ailleurs, le chef du gouvernement doit être accompagné et soutenu dans la mission que le Président lui a assignée. Elle consiste, telle que déclinée dans sa déclaration de politique générale, à lutter, d’abord, contre la vie chère puis à atteindre les objectifs principaux qui sont : la consolidation des actions du gouvernement, en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées ; la synergie avec les populations tout en restant à l’écoute de leurs besoins et l’engagement du gouvernement à tracer un sillon vers l’émergence. De même que, tous les responsables de la coalition « Benno Bok Yakaar » et de la majorité présidentielle doivent se mobiliser comme un seul homme afin de s’engager auprès du coordonnateur de Dakar, M. Amadou BA, qui a débuté des tournées politiques dans l’optique de remobiliser les troupes et de reconquérir la capitale.

Pape THIAM Responsable Politique

A.P.R Parcelles Assainies