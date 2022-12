Adji Sarr et Mc Niass : un disciple et son marabout ?

En écoutant l’audio qui circule dans les RS, Adji Sarr avoue clairement à son marabout qu’elle a couché avec beaucoup de personnes du pouvoir !!! On l’entend également insulter carrément et à plusieurs reprises au cours de l’appel !!!

Questions 1. Est-ce donc ça le type de rapport qu’un disciple doit avoir avec son marabout. Dire à son marabout « j’ai couché avec tous ces hommes » ? N’importe quel marabout aurait compris qu’il y a quelque chose qui ne va pas. J’aurais immédiatement prévenu ses parents et alerté l’opinion sur le champ. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour diffuser ces enregistrements ?

Questions 2 : Comment un marabout peut être « modeste » au point d’écouter son disciple proférer des injures sans couper le téléphone ou même le rabrouer ? Est-ce donc ça le type d’éducation que nos marabouts prodiguent à leurs fidèles ? On prépare son fidèle, on le façonne et lui sculpte un comportement ascétique susceptible de le mettre sur la voie du salut, mais si on est radicalement indifférent à son éducation morale à quoi sert-on ?

Question 3: On entend le marabout insister sur le cas Bougane Gueye Dani comme pour mettre en exergue sa compromission avec le régime alors que le problème discuté est la garçonnière qu’a été l’appartement d’Adji Sarr. Qu’est-ce que Bougane était parti faire là-bas ? Se faire « masser », ou comploter contre Sonko ?

Question 4 : Le nom de AKN et celui de Bougane sont cités mais à quelle fin ? Est-ce pour montrer qu’Adji Sarr fait courir beaucoup d’hommes ou est-ce une volonté de se venger des deux concernés ? C’est trop louche ! On se rappelle AKN a, il n’y a guère longtemps, sorti son fameux « rafet neex » : chercherait-on à le punir ou veut-on montrer qu’au Sénégal tout le monde est finalement « violeur » en puissance ?

Adji Sarr : « Y a Fraba Ngom xamumako (Ah bon?) Y Me Abdou Djeylani Kane (donc elle se trompe sur le nom de son avocat ???) y a Kiriku Abdoul Mbow (d’où vient ce sobriquet?) y a Mor Ngom, (ndaw sëy yu Yëngatu yu bari), y a AKN, y a Mame boy Dio 1, Y a Mame boye diao 2 … »

Attendez, c’est quoi ce délire ?

Et elle poursuit « Gni sèn nguur dina daanu ». Puis, le marabout comme un enquêter foireux ou un psychanalyste qui fait de la suggestion : « guis nga bougane… »

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. On a l’impression qu’on nous prend pour des gamins ou des moutons de panurge. On ne sait pas ce que visent ces « enregistrements », mais il y a deux problèmes. D’abord le fait d’enregistrer quelqu’un à son insu ne peut pas servir de preuve (on dira que c’était juste pour éclairer la lanterne des citoyens, mais alors pourquoi pas avant ?). Ensuite avec n’importe quel logiciel on peut faire un deepfake en faisant dire à une personne ce qu’elle n’a jamais dit, et ça tout le monde sait. Que visent alors ces enregistrements ? Ce n’est vraiment pas sérieux.

https://topten.ai/best-deepfake-voice-tools-review/

Alassane Kitane