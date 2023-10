Khalifa Ababacar Sall continue de sillonner le territoire national. Dans le cadre de la tournée « Mottali Yéene » le candidat à l’élection présidentielle sera dans la région de Kaolack du 01 au 07 Octobre. « Je salue l’engouement manifesté par les populations du département de Guinguinéo. Votre enthousiasme témoigne de votre adhésion à notre candidature. Je me félicite de la démarche participative et inclusive qui a prévalu à Diamwely Alassane, Panal Wolof, Panal Sérère, Mboulougne, Daara Mboss, Mbosse, Ndiago Sérère, Keur Serigne Ngathie Fall et Maka Mbaye. Vous avez ouvert à la délégation de Taxawu Senegaal vos portes, vos cœurs et partagez avec nous vos belles idées pour qu’ensemble nous construisons un Sénégal meilleur », a-t-il déclaré lors de son passage dans le département de Guinguineo.