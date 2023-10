Saliou Dieng…le mal qui gangrène le PDS, selon

Saliou Dieng et Me Abdoulaye Wade

Qui pour arrêter Saliou Dieng par Saa Kadior

Quelques fois pour jouir d’une liberté inconditionnée, il faut être à l’abri des guerres de positionnement. Le destin des Hommes est entre les mains du créateur et par conséquent, je ne suis animé que par la quête d’une justice qui devient de plus en plus une chasse à l’écrevisse à la lueur d’une torche.

Le PDS a une histoire, un parcours et se fonde sur des textes qui nous lient et qui assurent son bon fonctionnement.

Toutefois, depuis un certain temps, on note une cacophonie indescriptible et le gangster a un nom et un prénom, il s’appelle Saliou Dieng.

Il règne en maître absolu, utilise des méthodes basses et se crée une dynastie qui ne demande qu’obéissance comme formalité d’adhésion.

Cela ne peut pas prospérer dans un parti où Maître Wade le démocrate en à créer des milliers, tous épris de justice.

Saliou le comploteur veut continuer dans une logique de parachutage et cela n’étonne personne car lui-même nous est apparus comme dans un cauchemar. Venu de nul part et poussé au sommet sans mérite, il peut avoir hélas le culot de nous imposer partout où il passe ses fidèles serviteurs.

Ces méthodes « senghorienne » ne peuvent et ne doivent prospérer dans le PDS.

Qui est derrière Saliou Dieng s’interroge t-on de plus en plus ?

En tout état de cause, sachez que nous sommes liés par notre appartenance à la doctrine libérale MAIS personne ne peut nous dicter sa loi.

Que Karim en soit conscient pour rectifier et sévir pendant qu’on y est.

Ce mécontentement collectif doit nous pousser à réfléchir et nous sommes dans un tournant crucial qui ne nous donne droit à l’erreur.

Les renouvellements ont laissé beaucoup de mécontents et pour la première fois dans l’histoire du PDS, on fait appel à des gendarmes pour gazer ses propres frères. Cette entente avec les hommes en bleu nécessite une réflexion plus approfondie…..

Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, on nous présente une liste de délégués chargés du parrainage qui ne respecte aucune cohérence surtout dans la diaspora que je connais mieux.

Penser que nous bombarder de photos prétextant représenter le parti même dans une salle de cinéma est synonyme de popularité est pure illusion.

Les vrais démocrates veilleront à ce que les responsabilités soient empreintes de mérite et non d’affaire de copains.

Nous ne laisserons pas ce parti entre les mains de ceux qui n’ont aucune base politique et qui ne comptent que sur le marchandage et la servitude pour être au devant de la scène !

Saliou Dieng vu les actes qu’il pose, vu son mépris envers les textes du parti, doit être remis à sa place le plus rapidement possible avant que l’irréparable ne se produise. Nous en avons ASSEZ !!!

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple