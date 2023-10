Frustrations au PDS : Un libéral interpelle Karim Wade

La polémique autour des renouvellements, qui ont engendré un lot de frustrations à Thiès, vaut au président Karim Meissa Wade une lettre ouverte à lui adressée par Maguèye Sarr, secrétaire général élu de la Section PDS Thiès Est. Selon lui, l’heure n’est pas à la dispersion contre-productive des forces du parti, au contraire, il faut cimenter davantage les relations entre frères de parti, consolider la dynamique du Gnibissi (retour dans le parti des frustrés).

Mais tout cela doit se faire dans la diversité et l’harmonie la plus totale. Cependant, souligne-t-il dans la lettre reprise par L’As, « on ne peut pas ne pas dénoncer la gestion clanique, les manœuvres dangereuses et les entreprises de magouille et de copinage de Saliou Dieng et de ses sbires. Le PDS et son candidat Karim Meïssa Wade ne méritent pas ça : le parti doit plus de respect et de loyauté aux militants de la base. Si le PDS a survécu à tant de brimades, c’est parce qu’il y a des militants traditionnels (anciens comme vieux) qui sont restés fidèles à la ligne du parti et qui n’ont jamais hésité dans leurs choix. Il ne faut donc pas que, maintenant que nous sommes presque au bout du tunnel, les démons de la division, la gestion solitaire et clanique viennent ébranler tous les acquis et surtout les piliers sur lesquels le parti a toujours reposé. Nous invitons à plus de respect pour les anciens et fidèles compagnons dont la foi reste intacte aux idéaux du parti. Rajeunir et moderniser une structure humaine et jeter par-dessus bord ce qui a permis de la bâtir, c’est une illusion dangereuse ».