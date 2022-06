Moussa Sow (Cojer) : « Nous sommes prêts à faire face à l’opposition »

Ils étaient nombreux les jeunes de la Coalition Bby à répondre présents, aux côtés de Farba Ngom, ce jeudi, à la permanence de l’Apr. Ces derniers se disent prêts à faire face à l’opposition qui avait annoncé une marche qui n’a, finalement, pas été autorisée.

« Nous sommes prêts à faire face à l’opposition», a réagi Moussa Sow. Le coordonnateur de la Cojer qui a salué la présence « massive » de ses camarades. Il a appelé ces derniers à plus de persévérance dans leur combat face à leurs adversaires, lors des Législatives.

« Nous remercions aussi le Président Macky Sall qui a investi beaucoup de jeunes dans les listes, contrairement à l’opposition. Nous, la coalition Bby, considérons la jeunesse. D’où mon appel à faire face à ces derniers (…) Le combat démarre aujourd’hui. Et il ne doit pas être difficile pour nous. Parce qu’en face de nous, on a des violeurs, des voleurs, des tueurs…» , a accusé le coordonnateur de la Cojer.

« Si nous descendons dans les rues, comme eux, ils sauront que nous sommes plus forts qu’eux, parce que nous sommes plus nombreux et sommes plus stratèges qu’eux. Et nous n’allons plus permettre à qui que ce soit de se pavaner dans les rues de Dakar… Et nous allons nous mobiliser, à cet effet, pour faire face. Nous n’allons plus nous laisser faire par l’opposition. Ce n’est plus action pour eux et réaction pour nous. Mais plutôt le contraire… Je vous appelle au combat… »

Avec Senego