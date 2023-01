Moussa Sow : « Ousmane Sonko n’a pas d’arguments »

Le leader de Pastef aurait du tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant d’accuser le président de la république, Macky Sall d’avoir orchestré un complot dans l’affaire Sweet Beauty afin de l’écarter de la prochaine présidentielle de 2024. En effet, Ousmane Sonko qui a tenu ces propos lors de son face-à-face avec la presse, ce jeudi a reçu une réponse à la hauteur de son attaque. Et c’est le Coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), Moussa Sow qui est monté au créneau pour descendre en flamme le maire de Ziguinchor.

« Ousmane Sonko n’a pas d’arguments et c’est la raison pour laquelle il crie au complot et accuse l’Etat du Sénégal, la gendarmerie, les magistrats, la presse responsable et compte, à travers des menaces et la manipulation de l’opinion, éviter le procès qui est maintenant inévitable. Sonko est accusé de viol, il doit donc faire face à son accusatrice et préparer sa défense au lieu de faire un appel à l’insurrection, au meurtre et au sabotage organisé », déclare Moussa Sow.

Selon lui, Ousmane Sonko est tétanisé, il a peur et jette son va-tout pour se dérober face à la justice. « Lui qui disait urbi and orbi qu’il était pressé pour un procès, le voilà subitement se rétracter après l’ordonnance du doyen des juges renvoyant ainsi les deux parties devant la chambre criminelle. Étant seul maître de sa libido et de ses pulsions, il ira donc répondre seul au juge qui a déjà écouté toutes les parties en amont et dispose certainement toutes les informations pénales pour la signature de l’ordonnance de renvoi », ajoute le coordonnateur de la Cojer repris par Actusen.

Moussa Sow et Cie invitent Ousmane Sonko à se mettre à la disposition de la justice pour que la vérité puisse triompher. «Ce n’est pas face à la presse que Sonko doit apporter sa part de vérité, mais plutôt face au juge qui est seul habilité à dire le droit. La tentative de victimisation de Sonko ne passera pas et l’Etat, garant de la sécurité des biens et des personnes, protégera les Sénégalais face aux brigands qui veulent déstabiliser le pays. La Cojer invite tous les sénégalais à n’accorder aucun crédit aux litanies de Sonko qui reste le Roi des manipulateurs sous nos cieux», conclut Moussa Sow.