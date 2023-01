Bah Diakhaté retrace la courte carrière de Ousmane Sonko

2018-2022, la très courte carrière d’un schizophrène. Les dernières heures d’un déséquilibré sexuel.

En 2018, devant des centaines de jeunes, un borgne, assis sur un présidium, vendait des illusions. Il racontait à des aveugles un rêve et dressait une liste de promesses qu’il appelait Solutions.

Un homme au français lapidaire, au wolof décharné, à l’élocution douteuse et à la posture trompeuse s’était hissé sur le devant de la scène. Il enchainait diatribes et pamphlets, le tout dans une langue carabinée et une incohérence sidérante, et se présentait ainsi comme le sauveur, le messie d’une société corrompue, d’un système incompétent. Il promettait de détruire le « système », de renverser l’ancienne élite, de ne jamais verser dans les coalitions, les manœuvres et les combinaisons politiciennes, et de protéger la veuve et l’orpheline.

Cet homme, Ousmane Sonko, Inspecteur des Impôts et Domaines, Secrétaire Général du Syndicat Impôts et Domaines qu’il a lui-même créé et dirigé à partir de 2005, deux ans après son entrée dans le secteur. C’est cet homme au cœur de scandales fonciers graves, adepte de chantage et de trafic d’influence qui utilisait les informations de sa fonction pour son ascension politique. Il n’a cessé de violer toutes les règles liées au devoir d’un agent public, régies par la loi nº 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Il a voulu user de son statut de fonctionnaire pour nourrir son ambition politicienne et sa soif de gloire et de faveurs matérielles et financières. Il a franchi le Rubicon plusieurs fois, s’arrogeant tous les droits et violant toutes les règles d’éthique et de décence morale jusqu’à sa défenestration méritée par décret en août 2016.

Cet homme qui se présente comme le plus propre des Sénégalais, avait fini de bénir sept années de spéculations foncières sous le régime précédent, celui de Maître Abdoulaye Wade. Eh oui, c’est devant lui, Monsieur le Patriote, l’inspecteur incorruptible, le prototype parfait, que la foire a été morcelée et vendue comme de petits pains. Pourtant le Patriote a béni en ce temps le carnage foncier. Pire, c’est lui qui a déclenché la grève de 72 heures aux Impôts et Domaines ayant causé plus de 53 milliards de perte du côté de l’Etat et permis au Syndicat de bénéficier du « pathio », c’est à dire, un pourcentage de terrains sur tous les espaces viabilisés par l’Etat et ceci partout au Sénégal. Où était son patriotisme, son sens si élevé de défense des intérêts du Sénégal? Devant lui, la Foire, la Cité Keur Gorgui, l’aéroport de Yoff, Lebougui 2 à Rufisque, Bambilor, Technopole Pikine DP 50, furent terrassés, vendus et distribués aux dignitaires du Régime de Wade et aux Inspecteurs des Impôts et Domaines. Il ne l’a jamais dénoncé, ni par écrit, encore moins par point ou conférence de presse. Au contraire, il loge dans un de ces sites après avoir vendu à Astou Gueye son autre maison obtenue dans les mêmes circonstances à la Foire.

On a connu ce Patriote après le limogeage de son tuteur, l’ex DG du Cadastre Monsieur Tahibou Ndiaye qu’il avait défendu sur tous les plateaux de télé prétextant que ce dernier n’avait même pas les moyens de se payer les services d’un avocat. Or, Tahibou Ndiaye a transigé ensuite à coup de milliards reconnaissant sa culpabilité.

On a connu cet ancien militant de l’Association des Élèves Musulmans du Sénégal, d’obédience sunite, devenu subitement un talibé Mouride, reniant du coup ou simulant, ses convictions religieuses.

Cet homme qui appelait à fusiller les anciens présidents de la République est allé ramper en 2019 devant les genoux de Me Wade, quémandant un soutien politique.

Cet homme qui prône la vertu est devenu le symbole du vice au Sénégal. Il voulait apparaître en religieux orthodoxe. Mais en vérité il n’est qu’un vulgaire amateur de prostitution cachée dans les salons de massage qui sont en vérité des lupanars et des maisons closes. Celui qui promettait de défendre la veuve et l’orpheline a jeté son dévolu sur une jeune fille de 21 ans et appelé son armée de gens décérébrés à l’insulter deux années durant au mépris des codes universels liés au respect que l’on doit accorder à la femme.

Il fera face à cette jeune fille digne et courageuse au tribunal pour non pas une affaire politique mais une sordide affaire de viol. Le messie est tombé bien bas. C’est l’itinéraire d’un minable qui se voulait saint, d’un chenapan qui se rêvait élite, d’un arrogant qui est en vérité un détraque sexuel.

Voilà qui est Ousmane Sonko. Un vulgaire rustre.

Signé Bah Diakhaté, Administrateur Général de la Page BAATOU DEUGUE.

Coordonnateur National des Activistes Républicains.