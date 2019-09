Moustapha Cissé Lo a visité la Grande Mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar…

A quelques jours de l’inauguration officielle de la Grande Mosquée «Massalikoul Jinaan», sise au quartier de Bopp (Colobane, Dakar), l’on continue d’y noter un véritable ballet des autorités étatiques, religieuses et coutumières. Elles viennent souvent découvrir ce joyau à Milliards qui culmine dans la capitale sénégalaise et qui est réalisé en l’honneur du Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Accompagné de son état-major, le député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise, son Excellence Moustapha Cissé Lo, qui a été l’hôte de Mbackyou Faye et Cie, a magnifié l’œuvre gigantesque qu’il considère comme une rétribution divine incontestable gratifiée à cet Homme rare dans la lignée des martyrs, en l’occurrence, Serigne Touba Khadimou Rassoul. Au terme de sa visite, le Président du Parlement de la CEDEAO a mis la main à la poche afin de contribuer au succès franc des festivités devant émailler l’inauguration de l’édifice prévue, ce 27 Septembre 2019. Un chameau, un taureau et une enveloppe consistante ont été offerts en guise d’ «adya».

Voir photos.