Moustapha Cissé Lô reçoit l’ambassadeur du Maroc

Son Excellence Moha Ou Ali Tagma, Ambassadeur du Royaume du Maroc à la République Fédérale du Nigéria a été reçu, ce lundi, en fin de matinée, par le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), son Excellence Monsieur Moustapha Cissé Lo. Durant un tour d’horloge, les deux hôtes ont essentiellement discuté sur des questions comme celles relatives au partenariat entre l’institution parlementaire et le Royaume Chérifien. Au terme de cette visite, l’Envoyé du Roi Mohammed 6 a bien voulu donner ses impressions : « Je suis très honoré par le Président du Parlement de la CEDEAO son Excellence Monsieur Moustapha Cissé Lo à qui je viens de rendre une visite de courtoisie. Je salue ses prises de positions hardies qui vont dans l’intérêt de toute la Communauté ouest-africaine. Depuis son arrivée à la tête de cette structure, nos relations se sont renforcées. Aujourd’hui, il y a encore nécessité de conjuguer tous nos efforts afin d’aboutir à une meilleure prise en charge des préoccupations de nos populations », a dit M. Tagma qui, de souligner l’impératif de s’unir pour le développement de l’Afrique : « J’ai toujours soutenu que les pays du continent africain doivent s’unir pour relever les défis du développement durable et viable. D’autres se sont, ailleurs, regroupés et ont réussi. Nous pouvons atteindre donc les objectifs du développement par une conjugaison plus accrue de nos efforts, de nos énergies. Je crois que le sous- développement n’est pas une fatalité. Notre pays le Maroc entretient de bonnes relations avec tous les quinze (15) pays membres de ce Parlement ». M. Tagma qui déclare que le Maroc ambitionne de raffermir ses relations avec les pays de la CEDEAO, dresse un bilan en or du Président Cissé Lo à la tête du Parlement communautaire : «Monsieur Moustapha Cissé Lo mérite des félicitations .En 4 ans, il a su donner une grande vision au Parlement de la CEDEAO ; il lui a donné une vraie stature enviée et respectée en Afrique et à travers le monde .L’histoire retient et retiendra qu’il lui a conféré une place qui lui revient de droit dans le gotha des institutions communautaires. Les populations de l’espace CDEAO peuvent vraiment être fières du bilan de cet homme qui a consenti des efforts multiformes accomplies en leur faveur ».