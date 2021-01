Moustapha Diakhaté à Macky : « L’état d’urgence ne sert à rien »

L’état d’urgence assorti du couvre-feu décrété par le Président Macky Sall prend fin ce dimanche. Et selon les sénégalais il n’a pas servi à freiner la propagation de la covid-19 dans notre pays. Moustapha Diakhaté qui est de cet avis pense plutôt que le port obligatoire du masque serait plus efficace.

« Monsieur le Président : abandonnez la stratégie de l’état d’urgence