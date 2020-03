Moustapha Diakhaté…L’APR l’implique dans 4 scandales

Quatre simples questions à Moustapha Diakhate (par Bara ndiaye)

Cher ex camarade,

Tu t’es encore illustré à l’émission face to face sur la tfm par ton discours colérique et ton arrogance déconcertante. Parlant de la jeunesse de l’Apr que tu qualifies de mal éduquée, tu n’as pas manqué de t’ériger, comme à ton habitude, en donneur de leçons, comme si tu étais blanc et n’avais rien à te reprocher. Pourtant sur le plan éthique, tu es condamné et voué au châtiment.

Plusieurs évènements jusqu’ici non encore élucidés et impliquant ta personne ont agité en un moment les couloirs du palais sans que tu n’éprouves le besoin d’éclairer la lanterne des curieux.

Juste quatre questions à ce sujet mon cher :

1- quelle est la nature du scandale impliquant ta personne et qui a nécessité ton exfiltration de la cité sainte de Touba lors du Magal 2018 ?

2- qu’as-tu fait de grave aux Maristes au point d’éviter certaines rues de ce quartier de Dakar ?

3- Que s’est-t-il passé avec l’argent qui t’a été remis en février 2019 et destiné aux santhianes de Touba ?

4- quelles sont les vraies raisons de ta mise en quarantaine brusque dans l’entourage du Président Macky SALL, avant ton faux recul inventé ?

Moustapha, tu as trop de choses à cacher et il serait peut-être utile d’en révéler juste un petit pan pour que les Sénégalais qui te croient, sans te connaitre, ne soient pas bernés et surpris par ta vraie nature, comme c’est souvent le cas avec beaucoup d’hommes politiques de chez nous porteurs de discours moralisateurs

Bara Ndiaye

Administrateur de la Maison de la Presse