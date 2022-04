Moustapha Diakhaté : « Le Cnra ne doit pas s’arrêter à D-Media »

Le Cnra vient de couper le signal de la Sen Tv et Zik Fm pour non respect aux principes d’objectivité, de neutralité, d’équité et d’équilibre que requiert l’exercice de la revue de presse. Le problème est que, les manquements relevés dans les revues de presse de Monsieur Ahmed Aïdara ne sont pas les seules entorses à la déontologie et à l’éthique journalistiques. L’organe de régulation doit balayer devant toutes les Rédactions y compris celles du service public de l’information et de la communication.