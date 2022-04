Ngouda Mboup : « La RTS n’a jamais respecté le cahier des charges et le CNRA »

Nous sommes dans un Etat de droit organisé. La loi est générale, impersonnelle, permanente et contraignante. Elle s’applique à tout le monde sans distinction aucune. Le CNRA doit veiller au respect strict de la réglementation en étant très exigeant avec tous les opérateurs.

Toutefois, l’application de la réglementation par le CNRA ne doit pas être unidirectionnelle encore moins sélective.

La RTS n’a jamais respecté le cahier des charges et le CNRA n’a jamais réagi à son égard. L’opposition n’est plus invitée et est devenue invisible sur la chaîne publique.

L’émission plurielle n’existe plus. L’opposition sénégalaise aussi ne fait pas son travail. Elle n’a jamais saisi le CNRA pour dénoncer les agissements de la RTS et demander qu’elle soit mise en demeure sans délai pour violation du pluralisme politique. Oui pour l’application stricte de la loi, non à une régulation unidirectionnelle et sélective !

Mouhamadou Ngouda Mboup