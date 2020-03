Moustapha Diakhaté : « Macky fait un faux…dialogue »

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlement ; ex Chef de cabinet du président de la République et militant exclu de l’APR bien qu’il fût membre fondateur de cette formation politique, Moustapha Diakhaté est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM en tant que leader du mouvement « Manko Taxawu sunu APR ». Pour lui, le dialogue est un simulacre…

Dialogue

« Macky n’a pas compris les Sénégalais. Ce que veulent les sénégalais, c’est réaliser ton programme pour lequel tu as été élu et termine tes chantiers. Mais on ne lui a pas demandé un dialogue. Il y a des nébuleuses qui entourent le dialogue politique. Tu viens de gagner sur la base d’un programme, tu n’appliques pas ton programme et tu parle de dialogue. Quel dialogue ? »