Moustapha Diakhaté sur l’accident de Kaolack : « il faut éviter le nationalisme borné »

Moustapha Diakhaté s’est exprimé sur l’accident survenu à Kaolack et qui a couté la vie à quatre (4) personnes. Selon lui il faut éviter le nationalisme borné car les maliens sont chez eux, au Sénégal.

« Les camions maliens ne sont en terre étrangère au Sénégal. Ils sont chez eux en raison des liens historiques qui unissent les peuples sénégalais et malien et surtout en vertu des traités de la Cedeao et de l’Uemoa qui garantissent la libre circulation des biens et des personnes dans les deux espaces communautaires. Qu’Allah accorde son pardon aux victimes et les accueille dans le firdawsi ! Je présente mes sincères condoléances à leurs familles et à l’ensemble du peuple sénégalais. Vive l’intégration africaine », a-t-il écrit sur Facebook.