Lutte contre la Covid : Le CSE soutient et encourage Macky Sall

« UNION SACREE D’AUTO-DEFENSE ET DE SURVIE DE LA NATION CONTRE LA COVID-19 »

Le Sénégal, comme de très nombreux pays en Afrique et dans le monde, subit de plein fouet une crise sanitaire sans précédent, consécutive à la survenue de la Covid-19, puis de sa version très contagieuse appelée Delta. Cette pandémie, particulièrement meurtrière qui ne ménage même plus la frange juvénile, sévit à l’échelle de la planète avec son lot de près de 5 millions de morts et des centaines de millions de contaminés.

Chaque jour, nous sommes informés à travers les médias de la comptabilité macabre de cette situation sanitaire qui ébranle le monde et l’avenir des millions et des millions de personnes de toutes catégories sociales et de tous les âges.

Le coronavirus, avec ses mutations imprévisibles, met aujourd’hui à rude épreuve les économies de nos pays et engendre des conséquences ravageuses au plan social, culturel et cultuel et menace d’hypothéquer la stabilité et la survie des nations.

Le Sénégal n’échappe pas à ce climat sanitaire délétère et anxiogène qui sévit partout.

Toutefois, le Club Sénégal Emergent (CSE) tient à rappeler et à saluer les efforts, les actions et le leadership inspirant du Président de la République, ainsi que la mobilisation exceptionnelle de la communauté nationale, en particulier des scientifiques, des personnels de la Santé et de l’Action sociale, des citoyens de tous bords, des médias, des Forces de sécurité et de défense, lors de la survenue de la pandémie de la Covid-19.

Dans la mise en œuvre des décisions adéquates et autres mesures fortes prises au plus haut niveau, par le Président de la République, les membres du Club Sénégal Émergent ont particulièrement noté le professionnalisme, la compétence et l’abnégation des personnels de la santé à tous les échelons, les trésors d’ingéniosité et d’initiatives dont ont fait montre des organisations citoyennes, les recommandations d’autorités religieuses et coutumières, etc. Autant d’efforts qui avaient permis au Sénégal de figurer dans le peloton de tête des pays exemplaires en matière de gestion efficiente de la lutte contre la Covid-19.

Les résultats auxquels le Sénégal était parvenu dans cette la lutte contre la Covid-19 ont été magnifiés et salué par les observateurs et autres spécialistes de la santé au niveau mondial.

Malheureusement, c’était sans compter avec la surprenante et tout aussi fulgurante irruption du virus Delta qui, du fait de la rapidité de sa contagion et de son large spectre de contamination, a fait accroître la courbe meurtrière au Sénégal et dans la plupart des pays du monde.

En dépit du contexte alarmant et grave, les Sénégalais n’ont pas cédé à la panique et grâce à la vigilance du Gouvernement, la situation est restée sous contrôle, heureusement !

Le Gouvernement, sur les instructions du Chef de l’Etat est resté dans la dynamique d’un leadership proactif et efficace dans la combat contre ce nouveau variant, par la prise de mesures et de décisions découlant de conseils avisés des spécialistes en la matière.

C’est pourquoi, le Club Sénégal Emergent (CSE) salue la croisade menée par nos autorités pour une large vaccination des Sénégalais contre la COVID-19. En effet, la vaccination reste, à côté des mesures barrières à respecter, individuellement et collectivement, la posologie la plus indiquée pour éradiquer la pandémie.

Le message semble de plus en plus entendu, puisque plus d’un million de Sénégalais sont déjà vaccinés !

Dans ce sens, le CSE encourage et soutient la posture de Monsieur le Président de la République consistant à poursuivre les efforts dans la recherche de vaccins à suffisance dans un contexte difficile, marqué par la propension des pays développés à une autarcie vaccinale.

Le projet de fabrication du vaccin au Sénégal et par les Sénégalais à travers l’Institut Pasteur de Dakar d’ici 2022, avec la confiance et le soutien de la communauté internationale est une sanction positive et une reconnaissance internationale de la qualité de notre politique sanitaire et pharmaceutique. Ce projet qui vient matérialiser la vision du Président de la République en matière de souveraineté sanitaire et pharmaceutique, intègre sa vision d’un Sénégal résiliant et émergent.

Cependant, le CSE constate pour le déplorer et le condamner énergiquement, la posture insidieuse et démobilisatrice de certains politiciens et activistes, consistant à tenter de saper l’union nationale contre la Corvidé 19, courageusement réalisée par le Président Macky Sall, avec l’ensemble de la Classe politique, de la Société civile et des Forces vives de la nation.

Le CSE dénonce aussi les campagnes de manipulations et de diffusions de fausses informations, au moment où la gravité de la crise sanitaire commande et recommande une union sacrée, une solidarité nationale plus forte, pour sauver de l’argent, frange de nos populations en détresse.

Le CSE, une fois encore, rend un vibrant hommage aux personnels de la santé et de l’action sociale, toujours au front pour soigner, soulager, réconforter et guérir. Depuis deux ans, ces femmes et hommes qui méritent la reconnaissance de la nation entière ont été, sans relâche, dans des conditions difficiles, mais ils n’ont jamais transigé avec leur serment d’Hippocrate.

Tout en saluant et encourageant les Sénégalais, nombreux et souvent anonymes, qui développent des initiatives communautaires pour appuyer la lutte contre la pandémie, le CSE les exhorte et les encourage fortement à aller se faire vacciner, conformément aux recommandations des spécialistes et à ne pas céder aux sirènes dangereuses des « complotistes » et autres anti-vaccins, sans raison scientifique valable.

Le CSE appelle tous les Sénégalais à la responsabilité et à la vigilance, devant ce péril national et mondial qu’est la Covid19 et recommande aux populations, aux autorités religieuses et coutumières, aux hommes de culture et des arts, aux médias, à informer et à communiquer sur la nécessité d’une large campagne de vaccination et de respect des mesures barrières.

Le CSE lance un vibrant appel à la nécessité d’une union sacrée, d’une solidarité nationale d’auto-défense collective et de survie individuelle.

Une union sacrée autour du Président de la République Macky Sall pour vaincre la pandémie.

Dans le contexte sanitaire actuel, un seul viatique doit nous guider : « TOUS POUR UN, UN POUR TOUS ».

Pour le CSE, cette nécessaire union sacrée interpelle tous les Partis politiques, les différentes entités de la Société civile, les Communautés religieuses et coutumières, les Forces vives de la nation, en particulier les Jeunes et les Femmes, la Presse, la Diaspora sénégalaise, etc.

Tous pour le respect strict des mesures barrières !

Tous pour la vaccination contre la COVID-19 !

Le Club Sénégal Émergent