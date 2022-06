Nasire Ndome : « Aminata Tall doit apprendre à mieux conjuguer le verbe être »

Mme Aminata TALL doit apprendre à mieux conjuguer le verbe « ETRE » (par Nasire NDOME)

La sortie médiatique de l’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental Mme Aminata TALL attaquant le président Macky Sall d’une manière frontale, sans réserve, révèle du manque d’élégance et de courtoisie de ce membre de la majorité présidentielle que le président Sall a tout donné dans sa gouvernance depuis 2012. Tout le monde devrait critiquer le régime Sall sauf Mme Aminata pour plusieurs raisons

En effet, son ingratitude nous enseigne de son désir pouvoiriste et égoïste. On se rappelle ses mots laudateurs envers le président de l’émergence et de la grande vision pleins d’enseignement et de courage, Aujourd’hui, elle revient avec des mots et discours contraires aux convictions et principes d’alors. Pour rappel ce n’est pas à la fin d’une carrière politique qu’on procède aux choix entre : être la femme des basses combinaisons ou des grandes tempêtes

Compte tenu de tous les sacrifices faits par le président à son égard surtout le décret juteux taillé sur mesure uniquement pour ses beaux yeux devrait être des motifs de retenue et de gêne à son endroit pour ne pas attaquer un chef de majorité généreux et compréhensif. Par ailleurs, il nous a été révélé que sa sortie est motivée par la sommation des autorités compétentes, à son égard, de libérer les deux logements de fonction inscrits à son nom. Voulant jouer aux victimes devant l’opinion et rebondir sur l’occasion pour avoir une autre virginité politique pouvant la mettre à nouveau dans landerneau politique comme une ambassadrice de la bonne gouvernance, de droit de l’homme et de démocratie dont elle est loin d’être militante. Le brillant intellectuel GUSTAVE LE BON disait que » On rencontre beaucoup d’hommes (femmes) parlant de libertés, mais on en voit très peu dont la vie n’ait pas été principalement consacrée à se forger des chaînes ** .

En revanche, elle doit apprendre que le temps de chantage, de surenchère, de menace et de compromis politique est révolu. Le Sénégal est à l’air de la promotion des valeurs politiques, d’élégance, de discipline, de GENTLEMAN AGRÉMENT et d’exemplarité. Elle ne doit pas être une militante des contres valeurs politiques sous l’influence de l’opposant Ousmane sonko qui se remarque par son insolence et populisme. A ce titre, les militants et responsables de la grande majorité présidentielle utiliseront tous les moyens conventionnels ou non conventionnels pour répondre à ses tortuosités vieillissantes et turpitudes caractérisées animées par la boulimie du pouvoir et des privilèges. Cependant, où était tata Aminata lors que l’opposition de salon à l’image de Abdoul MBAYE, Mamadou Lamine Diallo etc attaquent le régime au quotidien par des posts sans fondements et raisons. Il est temps que notre tata s’inscrit à l’école de François Bayrou qui enseigne que « Les valeurs du verbe « être » sont supérieures aux valeurs du verbe « avoir »

Nasire NDOME

Militant de l’APR