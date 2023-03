Ndeye Fatou Blondin : « On est en train de judiciariser l’espace politique »

L’arrestation et la mise sous contrôle judiciaire de Hadjibou Soumaré continue d’alimenter les débats. Invitée du Jury du dimanche, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin a été interrogée sur l’absence de soutien de Yewwi Askan Wi à l’égard de l’ancien Premier ministre.

Elle a répondu que “personnellement, j’aurai préféré des propos assumés et étayés. On serait beaucoup plus à l’aise pour parler du contenu.” Avant, elle a tenu à préciser : “Par exemple, quand on l’a appelé, j’ai dit démocratiquement c’est inadmissible.” Mais, a-t-elle souligné : “Je m’attendais à voir quand même un peu plus que la lettre ouverte. Je me suis dit, ‘’si on l’interroge, on verra peut-être des faits, des chiffres, des dates et des personnes. Comme l’a fait monsieur Bougane Gueye Dani.”

Pour elle, “ce qui arrive à monsieur Hadjibou Soumaré, c’est la même chose qui arrive aux jeunes. Nous avons pas moins de 200 jeunes qui sont en prison. Nous avons 14 personnes qui sont décédées sans enquête. Nous avons des journalistes emprisonnés pour avoir parlé sur des plateaux. Cela participe du même processus. Les questions essentielles font le lit de tous ces problèmes. On est en train de judiciariser l’espace politique. C’est de cela qu’il s’agit, pas de monsieur Hadjibou Soumaré pour autant qu’il soit important, ou même Ousmane Sonko”.