Nécrologie : Décès de Bocar Niang, ancien garde du corps de Viviane Wade

NECROLOGIE: DECES DE BOCAR NIANG GARDE DU CORPS DE MADAME VIVIANE WADE VERT UN VRAI SOLDAT EST TOMBE

Bocar Niang fait partie des compagnons de Me Abdoulaye WADE en bon militant du Parti démocratique sénégalais face à un régime socialiste.

Un jeune dévoué et engagé toujours au service de la famille WADE face au régime en place. Un régime socialiste qui tenait à tout prix à conserver le Pouvoir.

Me Abdoulaye WADE en grand stratège politique et en vrai apôtre du multipartisme ne pouvait compter que sur des hommes et des femmes loyaux capables de porter le combat du pluralisme à tout point de vue.

Le Parti démocratique né le 31 juillet 1974 était comme disait son fondateur un parti de contributions d’idéologie libérale.

Senghor patron de l’Union progressiste sénégalaise et Président de la République depuis 1960 décide d’instaurer le multipartisme au Sénégal.

Le Président Senghor avait longtemps résisté à cette requête arguant qu’un pays en développement avait beaucoup plus besoin d’unité que de divisions.

En 1974, le Président Senghor instaure le multipartisme limité à quatre courants:

– courant socialiste;

– courant libéral;

– courant communiste;

– courant conservateur.

C’est de ce multipartisme limité qu’est né le Parti démocratique sénégalais.

En 1981, le successeur du Président Senghor au pouvoir Abdou DIOUF instaure le multipartisme intégral donnant l’occasion à plus de 70 formations politiques de chercher à briguer le suffrage des sénégalais. Une belle occasion pour Me Abdoulaye WADE de mettre en place un dispositif politique conquérant capable de l’amener au Pouvoir. Ils étaient beaucoup de jeunes sénégalais qui croyaient à cette idéologie libérale prônée par Me Abdoulaye WADE et à l’homme Abdoulaye WADE tout court. Sa garde rapprochée composée Pape KANE, de Meissa SALL, d’Ismaila M’Baye, Baye Mousse BA dit BRO, Benson, Diakhaté, KA, Abdoulaye DIENE et tant d’autres hommes de confiance pour le triomphe du libéralisme au Sénégal.

Bocar NIANG en fervent défenseur du Président Abdoulaye WADE faisait partie de cette génération d’hommes de confiance de la famille de Me WADE.

C’est pourquoi quand Madame Viviane WADE Vert devait mettre en place un cabinet après l’accession de son époux à la magistrature suprême en 2000, elle avait fait appel à cet homme de confiance pour être son garde du corps attitré après un bref passage de Monsieur Hyacinthe Corréa.

Un cabinet réduit au strict minimum pour mettre en place la vision de l’Association Éducation Santé. Une association à but non lucratif au service des sénégalais.

C’est ce même Bocar NIANG un vrai soldat du Président Abdoulaye WADE qui nous a quitté le mercredi 17 Mai 2023 les armes à la main.

Paix à son âme

Amine.

Monsieur Mbaye DIOUF

ancien membre du Cabinet de Madame Viviane WADE VERT