Nécrologie : Rappel à Dieu de Mourchide Iyane Thiam

Le Sénégal en deuil, la Oummah islamique en deuil. Xibaaru a appris de nos confrères de la RFM, le rappel à Dieu de Mourchide Iyane Thiam.

Le président de la Commission nationale de concertation et d’observation du croissant lunaire (CONACOL), Ahmed Iyane Thiam, par ailleurs président du Conseil supérieur islamique (CSI) créé le 4 novembre 2008, a été rappelé à Dieu cette nuit des suites d’une longue maladie.

Mourchid Ahmed Iyane Thiam que tout le Sénégal connaît pour ses sorties combien importantes à la télévision nationale, à la veille des fêtes de ramadan et de Tabaski, est aussi le père de la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam.

Son décès est un grand coups pour pays car il marquait le pont entre le spirituel et le temporel.

Xibaaru s’incline devant la mémoire du défunt et présente ses condoléances à sa famille, sa fille Zahra Iyane Thiam et à tout la Oummah.