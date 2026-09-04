Nguinth : Un individu interpellé pour escroquerie et charlatanisme

Le poste de police de Nguinth a interpellé un individu soupçonné d’escroquerie et de charlatanisme. Il a été mis à la disposition du service le 1er septembre 2026 par une dame qui l’accuse de lui avoir soutiré des biens et de l’argent à la suite d’un procédé présenté comme mystique.

Selon les déclarations de la plaignante, les faits remontent au mois de juillet 2026. Le mis en cause se serait présenté dans son salon de coiffure pour lui demander de l’eau à boire. Après avoir été servi, il aurait formulé des prières à son encontre.

La dame affirme ensuite avoir été témoin d’une prétendue transformation de trois morceaux de papier en différentes coupures d’argent, à savoir une pièce de cinq francs CFA, un billet de 500 francs CFA et un autre billet de 10 000 francs CFA. Le mis en cause lui aurait remis cette somme en guise de remerciement pour lui avoir donné à boire.

Après cet épisode, la plaignante déclare avoir été plongée dans un état de « soumission psychologique totale », au point de perdre, selon ses dires, son libre arbitre. Elle serait alors rentrée chez elle afin de récupérer une bague en or ainsi qu’une somme d’argent, qu’elle aurait ensuite remis à l’individu.

L’affaire a également fait l’objet d’une autre dénonciation. Un homme se présentant comme commerçant s’est à son tour rendu au poste de police pour signaler que le même individu se serait présenté dans sa boutique et aurait reproduit un procédé similaire.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les faits d’escroquerie et de charlatanisme qui lui sont reprochés. L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances de l’affaire.