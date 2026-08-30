Niger : L’AES condamne une tentative de déstabilisation à Niamey

La Confédération des États du Sahel (AES) a condamné la tentative de déstabilisation survenue dans la nuit du 28 au 29 août 2026 à Niamey. Dans un communiqué publié samedi, l’organisation affirme que des soldats ont attaqué plusieurs sites sensibles avant d’être neutralisés par les forces nigériennes loyalistes.

La Confédération des États du Sahel (AES) a réagi aux événements survenus à Niamey dans la nuit du 28 au 29 août 2026. Dans un communiqué publié samedi, elle condamne ce qu’elle présente comme une tentative de déstabilisation des institutions nigériennes.

Selon l’organisation, un groupe de soldats aurait lancé une attaque contre plusieurs sites sensibles, notamment la base aérienne 101. Les assaillants auraient cherché à prendre le contrôle de points stratégiques du pays et à fragiliser ses institutions.

D’après le communiqué, les forces nigériennes loyalistes sont intervenues pour faire face à cette offensive. Les soldats impliqués dans l’opération auraient finalement été neutralisés. L’AES condamne fermement cette tentative et réaffirme, à cette occasion, sa solidarité avec le Niger.

La Confédération souligne qu’une atteinte portée à l’un de ses États membres constitue une menace pour l’ensemble de l’espace sahélien.