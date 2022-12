Nigeria : 2 adolescentes vendent leurs ovaires et leurs ovules

La police de Lagos a ouvert une enquête sur la façon dont deux adolescentes, résidant dans la région d’Iyana-Ipaja de l’État de Lagos, au Nigeria auraient vendu leurs organes à un médecin à Abeokuta, dans l’État d’Ogun, il y a deux mois, pour 200 000 nairas sans le consentement de leurs parents…

Vanguard rapporte que les adolescentes , Precious Ikechukwu, 17 ans, fille d’un pasteur pentecôtiste à Lagos, et la secrétaire de son père, Theresa Obam, 19 ans, auraient été de connivence avec un autre fidèle de l’église, Mme Adeleke Blessing, et sont allées voir un médecin dans un hôpital spécialisé où leurs organes ont été vendus pour 100 000 nairas chacune.

Selon le rapport, leur action a été révélée le 12 septembre 2022, lorsque Precious, la fille du pasteur a commencé à vomir. Elle a été emmenée à l’hôpital par son père, Ikechukwu Umeayo, qui pensait qu’il s’agissait de la typhoïde ou du paludisme, et le médecin a demandé un examen médical, qui a révélé plus tard que son anu.s et sa partie intime étaient endommagés.

Selon le rapport, la jeune ado malade, a repris connaissance et a révélé à son père qu’une femme membre de son église, Mme Adeleke Blessing, les avait emmenées dans l’État d’Ogun, où leurs organes ont été vendus à un médecin. Les adolescentes ont en outre allégué que Mme Adeleke les avait convaincues de commettre l’acte illégal parce que le pasteur, son père, ne leur donnait pas assez d’argent et qu’elle les emmènerait là où elles seraient généreusement payées 100 000 nairas. Elles ont également allégué que Mme Adeleke les avait avertis de ne pas le dire à leur père/parents, et que si elles le faisaient, elle les tuerait.

Donnant des détails sur la façon dont la greffe a été effectuée, les adolescentes ont déclaré que Mme Adeleke Blessing, également connue sous le nom de Mummy K, sans le consentement de leurs parents, les avait trafiqués à l’hôpital Redwood dans l’État d’Abeokuta Ogun et avait conspiré avec le médecin identifié comme étant le Dr Durodola et leur a injecté des médicaments. Elles ont affirmé avoir été emmenées de force dans un hôpital où elles ont également été contraintes et où leurs ovaires/ovules/organes ont été prélevés illégalement par le médecin sans leur consentement, entraînant des douleurs et des saignements intenses.

Sur la base des révélations surprenantes, les adolescentes ont été emmenées dans un autre hôpital, où elles ont été référées à un test et à une analyse de laboratoire médical, qui ont révélé que leur foie, leur utérus, leur vessie, leurs reins, leur rate et leur vésicule biliaire étaient endommagés à la suite du prélèvement de leurs ovaires/ovules environ (46 ovaires) à l’hôpital.

Lorsqu’il a été contacté, le père de l’une des adolescentes , Mgr Umeayo, a déclaré à Vanguard que lorsque sa fille, Precious, a été emmenée à l’hôpital et que le test a été effectué, ses plus jeunes enfants lui ont dit qu’ils savaient que leur sœur était malade car elle visitait fréquemment les toilettes avec du matériel médical et en ressortait dégoulinant de sang. Il a dit que la principale suspecte, Mme Adeleke, séjournait avec sa belle-mère dans l’enceinte où se trouve l’église et assiste souvent à la veillée de l’église.

Il a été découvert que l’une des adolescentes, Favor, vit avec le pasteur Ikechukwu et ce dernier l’a employée comme secrétaire dans l’église avec un salaire de 20 000 nairas, et sa fille, Precious, qui est coiffeuse, coiffe Mme Adeleke et est payée.

L’affaire a été signalée au poste de police et ils l’ont ensuite transférée au Bureau d’État des enquêtes criminelles et du renseignement, pour une enquête plus approfondie.

Cependant, l’affaire a pris une dimension différente après que l’avocat du pasteur , Ikechukwu Chiaha, a soupçonné que la police avait peut-être compromis l’affaire, sur la base de la révélation par son client que les enquêteurs sollicitaient un règlement à l’amiable et le paiement de 300 000 N, dont il a allégué que la police prendrait 200 000 nairas. Sur cette base, Chiaha a ensuite transféré l’affaire à l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes, NAPTIP, qui a ouvert une nouvelle enquête.

Réagissant à l’allégation, la principale suspecte, Mme Adeleke, a déclaré que les ados avaient volontairement donné leurs œufs.

« Les deux filles se sont portées volontaires pour donner leurs ovules à l’hôpital, après avoir écouté ma conversation téléphonique avec un médecin et, en retour, elles ont été indemnisées avec 100 000 N, dont Favor m’a donné 20 000 N pour les avoir introduites à l’hôpital.” , dit-elle.

Lorsqu’il a été contacté, le porte-parole de la police de l’État de Lagos, David Hundeyin, a déclaré : « Il ne s’agissait pas de prélèvements d’organes, l’opération a été réalisée par un médecin professionnel et le processus était légal. Tous les documents ont été signés et les filles ont déclaré dans le document qu’elles avaient plus de 18 ans. Le médecin leur a parlé des conséquences de ressentir de la douleur pendant deux jours, après quoi elles ont accepté et ont fait don de leurs organes. Malheureusement, elles n’en ont pas informé leur père et le père demande 200 millions de nairas à titre de compensation. »

Source MSN