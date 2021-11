Nigéria : Elle se marie à 55 ans…vierge

L’histoire se passe à Osogbo, une ville du Nigeria et la capitale de l’État d’Osun. Esther Bamiloye, s’est récemment mariée à l’âge de 55 ans alors qu’elle était vierge.

L’évangéliste s’est mariée pour la première fois avec Isaac Bakare, un artisan de 62 ans qui n’a jamais été marié non plus.

Dans une interview accordée à Punch, la quinquagénaire a révélé que « le diable ne voulait pas qu’elle se marie », car lorsqu’elle était prête, « aucun homme ne venait vers elle »

Elle a également révélé qu’elle pensait que le problème venait de son ancienne église et que Dieu l’a fait pour elle dans sa « nouvelle église et toutes les barrières ont été ôtées. »

« Le diable ne voulait pas que je me marie. Quand j’ai senti que j’étais prête, aucun homme ne venait vers moi. J’ai continué à attendre un miracle de Dieu jusqu’à ce que j’atteigne 55 ans. Je ne suis jamais sortie avec quelqu’un avant de me marier. Au début, je pensais que le problème venait de mon ancienne église et je l’ai quittée, mais je rends gloire à Dieu. Il l’a fait pour moi dans ma nouvelle église et toutes les barrières ont été ôtées. »

À la question de savoir s’il y avait de la pression, elle a répondu : « J’ai pu résister à toutes les pressions grâce à ma foi profondément enracinée, ma croyance et ma concentration sur le Christ Jésus. Plus précisément, Dieu m’a accordé la grâce et m’a permis d’être dévouée tout au long de mon parcours.

Imaginez quelqu'un de cet âge qui n'a pas de mari. J'ai passé de nombreux jours à pleurer, à supplier Dieu d'avoir…