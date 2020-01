Nike suspend la vente des « Kobes »…

Suite à la mort de Kobe Bryant, Nike a décidé de retirer tous les articles liés à Kobe de sa boutique en ligne Nike.com, selon espn.com.

Tous les Kobes retirés de la vente

L’entreprise réévalue sa stratégie actuelle de lancement de la série de chaussures Bryant, et dans l’intervalle, elle préférerait limiter la capacité des revendeurs à stocker un inventaire des produits existants, pour les vendre sur le marché secondaire à des prix élevés.

« Nous ne vendrons pas de Kobes jusqu’à nouvel ordre », a annoncé RIF Los Angeles dans un communiqué. « Tous les Kobes ont été retirés de la vente et toutes les commandes en ligne ont été remboursées. »

Interdiction aux vendeurs d’augmenter les prix

La société Urban Necessities, basée à Las Vegas, a envoyé un courriel aux vendeurs dimanche soir, clarifiant son approche des produits Kobes et limitant les prix des vendeurs aux prix de vente majorés sur les listes existantes. Sur certains marchés secondaires, les prix des baskets et des souvenirs de Bryant ont connu une hausse de 200 à 300% au cours des dernières 24 heures.

Bryant et Nike, des partenaires

Bryant était plus qu’un athlète de soutien chez Nike; il était un véritable partenaire travaillant en tandem avec les cadres, les concepteurs, les développeurs et les employés dans toute la structure de l’entreprise Swoosh depuis qu’il a rejoint la société en 2003.

Les baskets de Bryant ont déjà été portées par plus de 100 joueurs de la NBA – près d’un quart de la ligue – cette saison. Les designers de Nike ont salué l’attention que Bryant portait aux détails et son approche méticuleuse pour améliorer chaque chaussure d’année en année.

Les condoléances de Nike

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à ceux qui sont les plus proches de Kobe, en particulier à sa famille et à ses amis », a déclaré Nike dans un communiqué. « Il a été l’un des plus grands athlètes de sa génération et a eu un impact incommensurable sur le monde du sport et la communauté du basket-ball. Il était un membre bien-aimé de la famille Nike. Il nous manquera beaucoup. Mamba pour toujours ».