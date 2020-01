Communiqué

Aujourd’hui, jeudi 30 janvier 2020, une délégation de NIO LANK AUTHENTIQUE a été reçu par le médiateur de la république Monsieur Alioune Badara Cissé en présence de tous les membres de son cabinet.

Une délégation dirigée par le Coordonnateur national du collectif en l’occurrence, Mame Cheikh Seck et qui a vu la participation de représentants de la société civile, des associations consuméristes, des PME et des régions du Sénégal.

La rencontre a eu lieu à la Médiature de la république entre 11h et 13 h.

A l’issue de cette rencontre le collectif a décidé de suspendre provisoirement ses manifestations et de poursuivre sa démarche qui s’inscrit dans le cadre de discuter avec le Chef de l’Etat pour annuler la mesure.

Le collectif renouvelé ses remerciements au médiateur de la république qui l’a accueilli avec courtoisie et beaucoup d’élégance avant de saluer sa démarche responsable. Les deux parties ont longuement échangé sur le mémorandum en date du 22 janvier 2020 et entre aux sujets relatifs à la paix et à la stabilité sociale.

Le collectif a fait savoir que les usagers, tout en respectant la position des uns et des autres marquent leur adhésion totale à la discussion après plusieurs manifestations populaires. Il a également rappelé que le but du combat a été et demeure l’annulation de la mesure portant sur la hausse du prix de l’électricité.

Par conséquent, la décision de supprimer le collectif après sa satisfaction revendicative, constitue une parfaite illustration de sa bonne foi.

A l’endroit de Monsieur Guy Maruis Sagna, le collectif a exprimé toute sa compassion et sa solidarité devant le médiateur.

La délégation a eu une écoute attentive du médiateur et de tout son cabinet qui ont salué la responsabilité avec laquelle NIO LANK AUTHENTIQUE est en train de mener le combat. Un combat légitime et aussi noble que la démarche avec laquelle il le mène.

Constatant une représentation de tous les usagers de tout secteur d’activités dans la délégation, le médiateur s’en réjouit et a fait des recommandations fortes. Dans une ambiance conviviale, il a renouvelé toute sa disponibilité au collectif qui a accepté de s’asseoir et discuter avec le Président de la république sur la mesure.

Mais aussi, le collectif adresse ses remerciements fraternels les plus distingués aux étudiants qui ont accepté de suivre la dynamique de la plateforme NIO LANK AUTHENTIQUE en refusant toute implication et participation à la manifestation dont le but est vous faire séjourner en prison aux fins propagandistes.

En posant cet acte fort bien apprécié par le collectif, vous venez encore de démontrer votre sens de l’honneur et de patriotisme qui doivent être suivi maintenant la mise à la disposition d’arguments nécessaires à la plateforme pour justifier son opposition à la hausse du prix de l’électricité.

Signé le 30 janvier 2020

Le chargé de communication