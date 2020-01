Revoilà cheikh Oumar Hanne…c’est lui qui attaque cette fois-ci

Cheikh Oumar Hannecheik revient au devant de la scène. S’il ne fait pas l’objet d’un scandale, alors c’est qui porte l’estocade. L’ancien DG du Coud et actuel ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation porte plainte contre Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keita.

L’ancien DG du COUD a brandi deux plaintes contre l’ex-présidente Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Nafi Ngom Keïta, et le journaliste Pape Alé Niang qui va sortir, demain, un livre qui met en exergue le rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui éclabousse l’ancien directeur du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar), Cheikh Oumar Hann, actuel ministre de l’Enseignement supérieur. Le livre de Pape Alé Niang « Scandale au cœur de la République, le dossier du Coud, sort ce samedi lors d’une cérémonie de dédicace qu’organise le journaliste.