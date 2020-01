Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Moussa Baldé, a inauguré la ferme agricole du village de Nemataba Mandingue chef-lieu de commune du département de Vélingara.

Sur une surface agraire de 15 hectares, cette ferme agricole est un domaine offert par le conseil municipal de cette localité. Cette ferme est exécutée par l’ANIDA dans le cadre du projet d’appui à la réduction de la migration à travers la création d’emplois ruraux au Sénégal (PACERSEN). Ce domaine inauguré par le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural en compagnie de l’ambassadrice de l’Union Européenne et de l’ambassadeur du royaume d’Espagne, polarise une dizaine de villages. Elle est composée d’un bloc agronomique constitué d’un bureau, d’un magasin, d’une aire de stockage, d’un forage avec un débit de 72 mètres cube par hectare, et d’un réseau d’irrigation goutte à goutte. En termes d’emplois, cette ferme naatangué enrôlé 30 bénéficiaires hommes et femmes dont 12 migrants de retour qui aujourd’hui, gagnent leur vie pleinement dans ce domaine de l’agriculture. Dans cette ferme Naatangué, on cultive des gombos, oignons, piments, pastèques, poivrons, aubergines, et bientôt une variété arachidière à cycle court.

ELHADJI MAEL COLY