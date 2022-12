Dame Boni Amenan Marie Clémence et ses 3 enfants sont décédés dans la nuit du samedi 24 décembre 2022

Noel dramatique : une nourrice et ses 3 enfants retrouvés morts dans une maison

Le réveillon de Noël 2022 a été dramatique pour dame Boni Amenan Marie Clémence et ses 3 enfants qui ont été retrouvés morts au quartier Sokouradjan, à Dimbokro…

Un drame s’est produit, le samedi 24 décembre 2022, veille de Noël, au quartier Sokouradjan, à Dimbokro, ville du centre de la Côte d’Ivoire, située à 240 kilomètres au nord de la capitale économique, Abidjan et à 80 kilomètres au sud-est de la capitale politique, Yamoussoukro, dans la zone d’influence du royaume baoulé.

Les faits se seraient produits aux environs de 21h30 dans la nuit du réveillon de Noël

Dame Boni Aménan Marie Clémence, ménagère et nourrice de 35 ans et ses 3 enfants Boni Kouadio Israël 12 ans, élève en classe de sixième au collège moderne de Dimbokro, Ouffoué Koffi, 7 ans élève au CP2 à l’EPP Sokouradjan 5, et un bébé âgé de deux mois ont été retrouvés morts au quartier Soukouradjan.

Selon le communiqué signé par Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, les faits se seraient produits aux environs de 21h30 dans la nuit de Noël.

Si pour l’heure, les causes exactes des décès ne sont pas encore déterminées, l’hypothèse d’une mort par asphyxie a été émise.

COMMUNIQUE

Ce matin du 25 décembre 2022, nous avons été informés par notre Direction Régionale du N’zi d’un drame survenu à Dimbokro au quartier Sokouradjan.

Il s’agit d’une nourrice et ses trois enfants retrouvés morts, dame Boni Aménan Marie Clémence, ménagère, 35 ans, Boni Kouadio Israël 12 ans, élève en classe de sixième au collège moderne de Dimbokro, Ouffoué Koffi, 7 ans élève au CP2 à l’EPP Sokouradjan 5, et un bébé âgé de deux mois. Les causes exactes des décès ne sont pas encore déterminées.

Les faits se seraient produits aux environs de 21h30 dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25 décembre 2022. Cependant ce drame serait une mort par asphyxie. En témoigne l’odeur suffocante de brulé qui a envahi la petite bicoque non aérée d’environ 2 m2 où les victimes vivaient.

La police a ouvert une enquête pour élucider cette tragédie.

Un Noël bien triste créant le désarroi et la désolation au quartier Sokouradjan de Dimbokro.

C’est le lieu pour nous d’exprimer toutes nos condoléances à la famille des victimes et à toute la population de Dimbokro.

Nassénéba Touré

Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant

Source Linfodrome